Посилення східного флангу НАТО: Штати відправили до Польщі винищувачі F-15

Ілюстративне фото

Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.

Про це інформує “Європейська правда” з посилання на пресслужбу Командування ВПС США у Європі.

“Додаткові винищувачі зміцнять боєздатність, а також стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову міць на території України та навколо неї”, – йдеться у повідомленні.

Американські винищувачі F-15 Eagle, відправлені з британської авіабази Лоссимут у Шотландії, будуть взаємодіяти з польськими та данськими літаками F-16, які виконують патрулювання з литовською авіабазою в рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Літаки мають прибути на польську авіабазу неподалік Лодзя сьогодні.

“Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору, – сказав командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Харрігіан.

Читайте також:

Польща поки відновлюватиме прикордонний рух із Калінінградською областю РФ