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Поліція затримала одного з нападників на помічника Венедіктової

10/02/2022 10:24

Поліцейські затримали одного з нападників на помічника генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Зураба Адеїшвілі днями в центрі Києва побили четверо невідомих.

Про це повідомили в пресцентрі Міністерства внутрішніх справ у четвер, 10 лютого.

“Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного з нападників затримали”, – йдеться в повідомленні.

34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Інших нападників наразі шукають.

Нагадаємо, 7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик госпіталізовано чоловіка, якого побили Правоохоронці встановили, що 49-річний потерпілий –помічник генпрокурора.
За інформацією ЗМІ, Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. Вони запитали його ім’я та прізвище. Переконавшись, що то він, банда з вигуками “Отримуй за наш народ!” накинулася на нього з кулаками.

Зураб Адеїшвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Михайла Саакашвілі, був його найближчим соратником. 2004 року був призначений Генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом із більшістю членів його команди.
Нині Адеїшвілі працює на громадських засадах в офісі генерального прокурора Ірини Венедиктової. Уряд Грузії неодноразово заявляв до Києва про екстрадицію Адеїшвілі, але Україна відмовилася його видавати.

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