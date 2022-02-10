Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного

Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні 10 лютого.
Неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться у зведенні.
Станом на сьому годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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