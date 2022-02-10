Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного

Військові ЗСУ в зоні ООС. Фото: Олена Максименко, Новинарня

Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні 10 лютого. Неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога немає. “Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться у зведенні. Станом на сьому годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим