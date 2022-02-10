Надавати Україні більше розвідданих просять сенатори у Байдена

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Двопартійна група членів комітету з питань розвідки Сенату США у відкритому листі просить президента Джо Байдена посилити обмін розвідданими з Україною, яка обороняє Європу від російської агресії.

Текст листа оприлюднено на офіційній сторінці голови комітету Марка Ворнера.

“Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, і вони демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду”, – вказується в документі.

У цьому зв’язку законодавці звернулися до глави Білого дому з проханням, аби Сполучені Штати ділилися з Україною розвідувальною інформацією у якомога більших обсягах.

“Росія є агресором, і ми повинні озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні”, – наголошують автори листа.

Сенатори підкреслили, що погрози Росії на адресу України загрожують демократії в усьому світі, тож закликали президента США “зробити все можливе, щоб підтримати Україну в нинішній критичний момент”.

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