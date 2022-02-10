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НАБУ повідомило “слузі народу” Трубіцину про підозру в хабарництві

10/02/2022 16:52

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чинному депутату Київської міської ради від “Слуги народу” Владиславові Трубіцину. Його правоохоронці викрили на отриманні 1,39 млн грн хабара.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

“10 лютого 2022 року чинному депутату Київської міської ради (голові однієї з постійних комісій Київради), якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Повідомлення про підозру підписано генеральним прокурором”, – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці повідомили про підозру і решті осіб, викритих 9 лютого 2022 року “на гарячому”.

Йдеться про помічника депутата Київради, в.о. директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, наближену до депутата особу.

Дії всіх шістьох підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

“Слідство вважає що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, у рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав»)”, – уточнюється у повідомленні.

Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії за винагороду.

“Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат мав вплив, оскільки очолював комісію Київради, що опікувалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії депутат мав владні повноваження ініціювати рішення як про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі”, – поінформували у пресслужбі НАБУ.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами.

“Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили «на гарячому”. Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України”, – зазначається у повідомленні.

Передісторія

Правоохоронці 9 лютого викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Трубіцина і ще п’ятьох осіб на одержанні хабаря в розмірі 1,26 млн грн за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Голова політичної партії “Слуга народу”, заступниця голови однойменної парламентської фракції Олена Шуляк підтвердила, що викритим на хабарі депутатом Київради є представник “СН”. Очільниця політсили скликала позачергову конференцію київської міської організації для розгляду цього інциденту.

Водночас глава київської міської організації “Слуги народу”, народна депутатка із однойменної парламентської фракції Леся Забуранна заявила, що у політичній силі чекають об’єктивного розслідування справи щодо отримання хабара Трубіциним.

Трубіцин зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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