Генсек НАТО обговорив із Зеленським безпекову ситуацію довкола України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо актуальної безпекової ситуації.

Про це Столтенберг повідомив у четвер, 10 лютого, на офіційній сторінці в твіттері.

“Провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо нарощування Росією сил в та довкола України. НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України, партнера, якого ми високо цінуємо. Закликаємо Росію знизити напругу і дотримуватися шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення”, – зазначив генсек НАТО.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 10, 2022

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг заявив, що НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони.

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