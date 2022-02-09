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Зеленський призначив спецпредставника України з Придністров’я

09/02/2022 12:33

Президент України Володимир Зеленський призначив дипломата Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №45/2022 від 8 лютого.

“…призначити Клименка Юрія Аркадійовича спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання”, – мовиться в документі.

Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.

Як писала “Новинарня“, попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року на 60-му році життя. Він упав зі сходів у власному будинку, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

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