Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби главою КОДА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.
Указ №48/2022 оприлюднено на сайті глави держави ввечері у вівторок, 8 лютого.
Іншим указом президент звільнив із посади глави КОДА Василя Володіна.
Пресслужба Банкової інформує, що Зеленський вручив Кулебі нове службове посвідчення привітав і “висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу”.
Раніше Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
ЗМІ Кулебу називали “компромісною фігурою” між офісом президента і головою КМДА Віталієм Кличком.
Як інформувала “Новинарня“, уряд на засіданні 2 лютого погодив призначення Кулеби на посаду голови Київської обласної держадміністрації та звільнення Володіна.
Олексієві Кулебі 38 років. У 2005 році він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “міжнародна економіка”. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
Працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП “Плесо”.
У 2018-2019 роках працював директором ТОВ “Asper Естейт”, 2019-2020 – директором департаменту міського благоустрою КМДА.
Василь Володін був головою Київської обласної державної адміністрації з 17 червня 2020-го до 8 лютого 2022 року.
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