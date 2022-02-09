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Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби главою КОДА

09/02/2022 11:46

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Указ №48/2022 оприлюднено на сайті глави держави ввечері у вівторок, 8 лютого.

Іншим указом президент звільнив із посади глави КОДА Василя Володіна.

Пресслужба Банкової інформує, що Зеленський вручив Кулебі нове службове посвідчення привітав і “висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу”.

Раніше Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

ЗМІ Кулебу називали “компромісною фігурою” між офісом президента і головою КМДА Віталієм Кличком.

Як інформувала “Новинарня“, уряд на засіданні 2 лютого погодив призначення Кулеби на посаду голови Київської обласної держадміністрації та звільнення Володіна.

Хто такий Олексій Кулеба

Олексієві Кулебі 38 років. У 2005 році він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “міжнародна економіка”. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
Працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП “Плесо”.
У 2018-2019 роках працював директором ТОВ “Asper Естейт”, 2019-2020 – директором департаменту міського благоустрою КМДА.

Василь Володін був головою Київської обласної державної адміністрації з 17 червня 2020-го до 8 лютого 2022 року.

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