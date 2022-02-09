В окупованій Алушті спалили десятки кілограмів європейських сирів і ковбас

Фото: Асоціація реінтеграції Криму

Окупаційна влада Алушти в Криму спалила понад 40 кілограмів сирів та ковбас.

Про це повідомляє “Асоціація реінтеграції Криму” в середу, 9 лютого.

“Під час перевірки були встановлені факти реалізації продукції, забороненої до ввезення до Російської Федерації, а саме сири в асортименті виробництва Німеччини, Італії, Польщі, Франції, а також ковбасні вироби виробництва України, Іспанії, загальною вагою – 43,76 кілограмів”, – повідомило так зване “Південне міжрегіональне управління россільгоспнагляду”.

Власники продукції “не надали потрібних документів, які підтверджують якість та походження товару, а також не було маркування російською мовою”.

Товар вилучили з обігу та спалили в печі-інсинераторі.

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