В окупованій Алушті спалили десятки кілограмів європейських сирів і ковбас

Окупаційна влада Алушти в Криму спалила понад 40 кілограмів сирів та ковбас.
Про це повідомляє “Асоціація реінтеграції Криму” в середу, 9 лютого.
“Під час перевірки були встановлені факти реалізації продукції, забороненої до ввезення до Російської Федерації, а саме сири в асортименті виробництва Німеччини, Італії, Польщі, Франції, а також ковбасні вироби виробництва України, Іспанії, загальною вагою – 43,76 кілограмів”, – повідомило так зване “Південне міжрегіональне управління россільгоспнагляду”.
Власники продукції “не надали потрібних документів, які підтверджують якість та походження товару, а також не було маркування російською мовою”.
Товар вилучили з обігу та спалили в печі-інсинераторі.
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