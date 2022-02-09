У Львові затримали громадянина Німеччини, який вербував українок для сексуального рабства

Працівники управління міграційної поліції у Львівській області днями затримали 35-річного громадянина Німеччини, який займався вербуванням жінок для сексуальної експлуатації в Європі.
Про це повідомив начальник Управління міграційної поліції Головного управління в Національній поліції у Львівській області Сергій Молотов.
«Затриманий громадянин Німеччини, який намагався завербувати і переправити в країни Західної Європи п’ятьох жінок віком від 20 до 28 років із метою подальшої сексуальної експлуатації», ‒ цитує поліцейського “Радіо Свобода”.
Громадянин Німеччини обіцяв жінкам грошову винагороду від 12 до 15 тисяч євро, безкоштовні охорону, харчування, місце проживання. Поліція затримала іноземця 7 лютого під час вербування молодих жінок.
Іноземцеві оголосили підозру за статтею 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України). Згідно з цією статтею, передбачено покарання від п’яти до 12 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.
Суд обрав громадянину Німеччини міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу розміром близько 300 тисяч гривень.
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