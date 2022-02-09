У Фінляндії депутат парламенту подав у відставку через твіт про членство України в НАТО

Депутат парламенту Фінляндії Міка Ніікко. Фото: www.itahame.fi

Глава комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко подав у відставку зі своєї посади після твіта з позицією про Україну й НАТО, яка суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Про це інформує сайт Yle.

Міка Ніікко входить до фракції правопопулістської партії “Справжні фіни” (Perussuomalaiset).

В опублікованому раніше твіті про Україну політик заявив, що президенту Франції Еммануелю Макрону слід прямо сказати, що Україна не може стати членом НАТО.

Пізніше Ніікко довелось вибачатися за свою заяву. Він видалив цей твіт і уточнив, що мав на увазі, що перспектива вступу України до Північноатлантичного військового альянсу “нереалістична”.

Також він заявив, що підтримує суверенітет України.

Твіт Ніікко викликав обурені реакції, адже він суперечить офіційній зовнішньополітичній лінії Фінляндії, згідно з якою будь-яка держава має право самостійно приймати рішення у сфері зовнішньої політики.

Як відомо, Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо захоче.

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