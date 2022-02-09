РНБО 11 лютого проведе засідання в Харкові

Олексій Данілов

Рада національної безпеки та оборони України 11 лютого проведе виїзне засідання в Харкові.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на коментар апарату РНБО в середу, 9 лютого.

“11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у місті Харків”, – зазначили в апараті.

Харківщину обрали через те, що це прикордонна до Росії область. На засіданні планують обговорювати питання формування сил територіальної оборони.

Згодом на сторінці РНБО в Facebook додали, що брифінг секретаря Олексія Данілова планується приблизно на 17:30 в Харківській ОДА.

Минуле засідання РНБО відбулося 24 січня. За його результатами секретар Олексій Данілов повідомив, що ситуація на українських кордонах контрольована і причин для паніки нема. Премʼєр Денис Шмигаль тоді ж заявив, що українська економіка стабілізується попри дестабілізаційну інформацію.

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