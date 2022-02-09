Міністр оборони України Олексій Резніков захворів на COVID-19.
Про це він повідомив у фейсбуці у вівторок, 8 лютого.
“Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв’язку робочий режим безперервний 24/7”, – написав Резніков.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторного і стаціонарного лікування хворих на COVID-19.
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