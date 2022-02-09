На хабарі попався депутат Київради від “СН” Трубіцин

Владислав Трубіцин, фото з ФБ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції “Слуга народу” Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.

Про це повідомило видання “Слово і діло”, а також Цензор.НЕТ та “Українська правда” у середу, 9 лютого.

Як повідомляють джерела, Трубіцин, який у Київраді також обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, “у змові з п’ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів”.

Як повідомляють джерела, йдеться про 1 мільйон 260 тисяч гривень хабаря.

Детективи НАБУ зуміли затримати його неофіційного помічника Трубіцина – Олександра Коча.

Повідомляють, що в справі фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці.

Ближче до 19:30 НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії щодо чинного депутата Київради.

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