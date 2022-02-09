На хабарі попався депутат Київради від “СН” Трубіцин

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції “Слуга народу” Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.
Про це повідомило видання “Слово і діло”, а також Цензор.НЕТ та “Українська правда” у середу, 9 лютого.
Як повідомляють джерела, Трубіцин, який у Київраді також обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, “у змові з п’ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів”.
Як повідомляють джерела, йдеться про 1 мільйон 260 тисяч гривень хабаря.
Детективи НАБУ зуміли затримати його неофіційного помічника Трубіцина – Олександра Коча.
Повідомляють, що в справі фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці.
Ближче до 19:30 НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії щодо чинного депутата Київради.
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