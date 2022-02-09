На фронті – три порушення “режиму тиші” за добу

Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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