На фронті – три порушення “режиму тиші” за добу

Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Читайте також:
ЗСУ виходять на масштабні 10-денні навчання з відпрацюванням можливостей Bayrаktar, Javelin та NLAW
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!