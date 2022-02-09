Данія готова надати Україні військову допомогу, деталі якої обговорюються наразі.
Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцем пресконференції перед їх переговорами в середу, 9 лютого, в Берліні, повідомляє “Укрінформ”.
Фредеріксен назвала “неприйнятною” агресивну поведінку Росії. Вона зазначила, що уряд Данії чітко дав зрозуміти Україні, що хоче надати пряму допомогу: як гуманітарну, але “потенціально також на військовому рівні”.
“З нашого боку немає принципових зауважень, супротиву проти надання військової допомоги”, – сказала глава датського уряду.
Наразі, за її словами, проводяться консультації щодо цього, Міністерство оборони Данії проводить сьогодні нараду, на якій обговорюють конкретні запитання з боку української сторони. Вона уточнила, чи то йдеться про надання озброєнь, чи іншу форму допомоги.
Прем’єр-міністр також підкреслила готовність її країни “активно допомогти Україні в питанні кіберзахисту”.
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