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Віднині в Україні можна змінити місце реєстрації онлайн

08/02/2022 16:19

Користувачі державного порталу “Дія” віднині в онлайн-режимі зможуть змінювати місце реєстрації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу в рамках Diia Summit 2022, передає АрміяInform.

“Сьогодні йде у минуле найпопулярніша послуга – зміна місця реєстрації або зміна прописки, як кажуть у народі. Відсьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, військкоматів та черги. Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн у кілька кліків”, – зазначив глава держави.

Також він повідомив, що відвідувачі державного порталу “Дія” зможуть користуватися ще й новою послугою “Опитування”.

“Це – перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення. Для держави – можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань в режимі реального часу і реальних цифр. А для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя”, – сказав Володимир Зеленський.

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Україна

Віднині в Україні можна змінити місце реєстрації онлайн

Користувачі державного порталу “Дія” віднині в онлайн-режимі зможуть змінювати місце реєстрації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу в рамках Diia Summit 2022, передає АрміяInform. “Сьогодні йде...

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