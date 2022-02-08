Віднині в Україні можна змінити місце реєстрації онлайн

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Користувачі державного порталу “Дія” віднині в онлайн-режимі зможуть змінювати місце реєстрації.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу в рамках Diia Summit 2022, передає АрміяInform.
“Сьогодні йде у минуле найпопулярніша послуга – зміна місця реєстрації або зміна прописки, як кажуть у народі. Відсьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, військкоматів та черги. Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн у кілька кліків”, – зазначив глава держави.
Також він повідомив, що відвідувачі державного порталу “Дія” зможуть користуватися ще й новою послугою “Опитування”.
“Це – перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення. Для держави – можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань в режимі реального часу і реальних цифр. А для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя”, – сказав Володимир Зеленський.
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