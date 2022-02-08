Уряд Польщі затвердив надання безкоштовної військової допомоги Україні

Ілюстративне фото

Уряд Польщі за поданням міністра національної оборони республіки ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресслужба уряду РП.

“Польща залишається солідарною з Україною на тлі загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безоплатно надавши військовe обладнання”, – йдеться у повідомленні.

Рішення про передачу військового обладнання було прийнято за результатами проведеного аналізу, враховуючи поточне функціонування ЗС Польщі та підтримку необхідного рівня резервів польської армії.

Передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових частин. Озброєння для України готуватиме Інспекція забезпечення ЗС Польщі.

Передачу озброєння здійснять уповноважені представники ЗС Польщі та України. Постанова уряду Польщі набирає чинності з дня її ухвалення.

Читайте також:

У Польщу прибули два літаки з військовими США