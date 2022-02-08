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У ЗСУ засобів ураження вже більше, ніж потенційних мішеней, – Резніков

08/02/2022 18:11

Завдяки міжнародній допомозі Збройні сили України почувають себе набагато потужніше і кількість засобів ураження більша ніж потенційних мішеней.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

“Ми щоденно спілкуємося з нашими колегами. Я безпосередньо за три місяці з великою кількістю міністрів оборони познайомився особисто. І десяток країн вже безпосередньо постачають нам летальну зброю як безкоштовно, так і як підтримку й подарунок”, – сказав глава МОУ.

Він додав, що з низкою країн Україна має контракти на закупівлю озброєнь.

“І це нас теж влаштовує. На жаль, є деякі країни, наприклад Німеччина, яка поки що має принципову позицію не постачати саме летальну зброю. На жаль, не лише свою, німецького виробництва, але ще й блокує придбання нами летальної зброї через агентство щодо забезпечення і закупівлі НАТО (NSPA). Але мені здається, прогрес відбувається”, – додав урядовець.

Резніков повідомив, що США надали дозволи на постачання “дуже цікавих речей” країнами Балтії в Україну.

Він анонсував, що незабаром українська армія отримає те, “про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись сказали, що це неможливо”.

Як приклад міністр оборони назвав шведські NLAW, які ЗСУ передала Велика Британія, “ми теж колись і мріяти не могли, що зможемо легко їх використовувати”.

“Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають ЗСУ, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней”, – підсумував глава Міноборони.

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