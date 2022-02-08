СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4341790 +34353
Летальні випадки:
101647 +255
Одужали:
3696285 +15193
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18672736 (+68778). Оновлено: 08:15 07.02.2022
Home / Україна / Політика / “Не мав часу”: Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію Макрона і Путіна

“Не мав часу”: Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію Макрона і Путіна

08/02/2022 16:02

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона із главою Кремля Володимиром Путіним, де йшлося про безпекову ситуацію в світі та довкола України.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав на брифінгу із французьким лідером у вівторок, 8 лютого.

“Ви кажете, що вчора на пресконференції президент Російської Федерації був відкритим. Правильно я розумію? Скажу вам чесно і відверто: я вчора не дивився цю пресконференцію, у мене немає часу. Як я сприймаю відкритість будь-якого лідера? Я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно. Якщо це справді і є розуміння, що є небезпека… І що це не жарти. Мені здається, що це позитивний результат. Я в принципі не дуже довіряю словам, тому я вважаю, що в кожного політика є відкритість у конкретних кроках. У нашому випадку – це кроки щодо деескалації”, – відповів Зеленський на запитання французької журналістки про те, як президент України сприйняв підсумки зустрічі Путіна та Макрона.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон перебуває в Україні з робочим візитом.
Напередодні він був у Москві, провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Там французький і російський лідери обговорили, зокрема, й ситуацію довкола України.
Макрон заявив, що мета його візиту до РФ – безпека всіх, і що “ні Росія, ні європейці не зацікавлені в безладі та нестабільності”.

Читайте також:
Зеленський назвав ключову тему зустрічі з Макроном

“Красуня, але не твоя”: Зеленський відповів Путіну на його заяву-приказку

Унікальних переглядів: 71
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Віднині в Україні можна змінити місце реєстрації онлайн

Користувачі державного порталу “Дія” віднині в онлайн-режимі зможуть змінювати місце реєстрації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу в рамках Diia Summit 2022, передає АрміяInform. “Сьогодні йде...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse