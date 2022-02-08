“Не мав часу”: Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію Макрона і Путіна

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона із главою Кремля Володимиром Путіним, де йшлося про безпекову ситуацію в світі та довкола України.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав на брифінгу із французьким лідером у вівторок, 8 лютого.

“Ви кажете, що вчора на пресконференції президент Російської Федерації був відкритим. Правильно я розумію? Скажу вам чесно і відверто: я вчора не дивився цю пресконференцію, у мене немає часу. Як я сприймаю відкритість будь-якого лідера? Я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно. Якщо це справді і є розуміння, що є небезпека… І що це не жарти. Мені здається, що це позитивний результат. Я в принципі не дуже довіряю словам, тому я вважаю, що в кожного політика є відкритість у конкретних кроках. У нашому випадку – це кроки щодо деескалації”, – відповів Зеленський на запитання французької журналістки про те, як президент України сприйняв підсумки зустрічі Путіна та Макрона.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон перебуває в Україні з робочим візитом.

Напередодні він був у Москві, провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Там французький і російський лідери обговорили, зокрема, й ситуацію довкола України.

Макрон заявив, що мета його візиту до РФ – безпека всіх, і що “ні Росія, ні європейці не зацікавлені в безладі та нестабільності”.

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