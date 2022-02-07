В окупованому Донецьку вибухнув склад пального. ВІДЕО

В тимчасово окупованому Російською Федерацією Донецьку сталася пожежа у складських приміщеннях на вулиці Новоросійській, що у Київському районі міста.

Як передає “Новинарня“, відео події, що трапилася 5 лютого, опублікували в телеграмі блогер, офіцер Збройних сил Анатолій Штефан “Штірліц” та група “Оперативний ЗСУ“.

“Чергове порушення заходів безпеки у російських окупантів. Не потрібно смажити шашлик біля скупчення паливно-мастильних матеріалів та техніки”, – прокоментував військовий.

Так звані ЗМІ окупантів інформували, що пожежа знищила речі на площі 60 кв. метрів та три легкові автомобілі в гаражному приміщенні на першому поверсі.

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