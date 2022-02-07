У Польщу прибули два літаки з військовими США

Військові США у польському аеропорту Ряшів-Ясьонка, 7 лютого 2022 року. Фото: Reuters

У аеропорт польського Ряшева прибули два літаки з американськими військовими, які є частиною сил, направлених президентом Байденом до Східної Європи на тлі загрози з боку РФ

Про це в понеділок, 7 лютого, інформує Reuters.

Сьогодні вранці на летовищі Ряшів-Ясьонка на південному сході Польщі приземлилися два військово-транспортні літаки США.

Очікується ще три літаки, повідомили в аеропорту.

Речник польського Міноборони також заявив, що 7 лютого очікується більше рейсів, але не уточнив кількість.

Ці військові є частиною сил, які президент США Джо Байден перекинув до Східної Європи, щоб захистити східний фланг НАТО на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.

Як зазначив представник Пентагону Джон Кірбі, завдання американських сил полягає у “стримуванні агресії” та “поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, які перебувають на передовій”.

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