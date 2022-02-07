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У Фінляндії 45% громадян підтримують вступ до НАТО

07/02/2022 12:20

У Фінляндії 45% опитаних громадян підтримали би приєднання країни до Північноатлантичного альянсу, якби такі рекомендації винесло державне керівництво.

Як передає “Європейська правда”, про це свідчать результати опитування Kantar TNS Agri для видання Maaseudun Tulevaisuus.

Кожен третій респондент виступив проти вступу до НАТО і чверть не зуміла визначитись зі своєю позицією. В опитуванні взяла участь тисяча людей.

Вступ до альянсу найчастіше підтримують прихильники Соціал-демократичної партії та Коаліційної партії: серед них більше половини проголосували би за приєднання країни до НАТО, якби рекомендації виходили від державного керівництва.

Також більшість тих, хто голосує за Шведську національну партію, дотримуються цієї лінії.

У січні свої опитування провели також газета Helsingin Sanomat та новинна служба телеканалу MTV. Їхні опитування показали, що кількість прихильників НАТО зросла. Водночас збільшилася кількість людей, які не впевнені у своїй позиції.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав, що його країна зараз не має планів щодо вступу до НАТО.

Фінляндія довгий час залишає двері в НАТО відкритими, заявляючи, що вона має право подати заявку на членство, якщо захоче.

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