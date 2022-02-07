Торік Україна відновила права на десятки незаконно відчужених об’єктів на понад 8 млрд грн, – СБУ

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Протягом 2021 року внаслідок роботи правоохоронців в Україні відновлено права держвласності на десятки стратегічно важливих об’єктів на більше ніж вісім мільярдів гривень.

Про це в понеділок, 7 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що рішенням Ради нацбезпеки і оборони застосували санкції до більше ніж двох тисяч юридичних та фізичних осіб, причетних до оборудок із державними ресурсами.

Заблоковано спроби використання повітряного простору України п’яти підсанкційними літаками для здійснення польотів до Російської Федерації.

Під час слідчо-оперативних дій ліквідовано механізм фінансування незаконних збройних формувань ОРДЛО. За даними досудового розслідування, учасники схеми організували закупівлю вугільної продукції з тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей.

Зараз повідомлено про підозру у вчиненні злочину п’ятьом громадянам РФ.

Крім того, співробітники СБУ запобігли незаконному відчуженню 12 гідротехнічних споруд із прилеглими ділянками земельного фонду. Їхня загальна вартість становить понад 4 млрд грн.

За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок” орієнтовною вартістю понад 200 млн грн.

За даними слідства, організатори схеми незаконно заволоділи державним майном на підставі завідомо підроблених документів.

Під час спецоперацій у різних регіонах нашої країни нейтралізовано діяльність 11 потужних конвертаційних центрів. Їхній загальний тіньовий обіг становив понад 2,5 млрд грн.

Завдяки втручанню СБУ припинено масштабну протиправну діяльність у Держлісагентстві. Посадовці цієї установи сприяли незаконній вирубці і вивезенню української деревини. За даним фактом розпочато 131 кримінальне провадження, 36 регіональним посадовцям Держлісагентства оголошено про підозру, а також арештовано активів на 117 млн грн.

У металургійній сфері співробітники СБУ викрили і припинили діяльність менеджменту “АрселорМіттал Кривий Ріг“. У рамках відкритого кримінального провадження встановлюються обставини про отруєння атмосферного повітря токсинами та ухилення від сплати податків на суму понад 2 млрд грн. Сімом посадовцям уже повідомлено про підозру.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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