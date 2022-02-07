СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4307437 +23378
Летальні випадки:
101392 +115
Одужали:
3681092 +5024
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18603958 (+40818). Оновлено: 08:15 07.02.2022
Home / Військо / Сили тероборони ЗСУ запустили власний сайт

Сили тероборони ЗСУ запустили власний сайт

07/02/2022 21:25

Командування Сил тероборони ЗСУ запустили власний інформаційний сайт.

Ресурс доступний за посиланням. 

На сайті є інформація про те, які документи необхідно зібрати, аби вступити до лав тероборони, які права та обов’язки має за контрактом військовослужбовець ТрО, що йому доведеться робити, чи буде він залучатися до реальних бойових дій та багато інших важливих відомостей.

Зокрема — відповіді на запитання, що найчастіше виникають у потенційних тероборонців.

Чи можна завершити службу до закінчення контракту? Як часто трапляються збори й навчання? Якою є відповідальність за те, що немає змоги бути присутнім на зборах?

Чи є страхування на випадок нещасного випадку? До якого батальйону ТрО записуватися, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації? Чи можна особисто обирати батальйон ТрО?

Чи не доведеться власним коштом купляти однострій та спорядження? Чи видадуть особисту зброю? Чи можна тренуватися з власною зброєю, мисливською або помповою рушницею?

Інформаційний ресурс є структурованим за обласним принципом. Він також містить нормативно-правові документи, що регулюють діяльність військ територіальної оборони, новини про хід створення та розвиток військ ТрО, актуальні інтерв’ю воєначальників, керівництва уряду та держави стосовно територіальної оборони.

Читайте також:
В Україні запрацювала “гаряча лінія” Командування Сил тероборони

Унікальних переглядів: 202
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Полтавщині на хабарі в 10 тис. грн затримали військового комісара

Правоохоронці затримали військового комісара Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Полтава), який вимагав та отримав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.  Про це повідомляє Спецпрокуратура у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse