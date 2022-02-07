Сили тероборони ЗСУ запустили власний сайт

Фото з сайту ТрО

Командування Сил тероборони ЗСУ запустили власний інформаційний сайт.

Ресурс доступний за посиланням.

На сайті є інформація про те, які документи необхідно зібрати, аби вступити до лав тероборони, які права та обов’язки має за контрактом військовослужбовець ТрО, що йому доведеться робити, чи буде він залучатися до реальних бойових дій та багато інших важливих відомостей.

Зокрема — відповіді на запитання, що найчастіше виникають у потенційних тероборонців.

Чи можна завершити службу до закінчення контракту? Як часто трапляються збори й навчання? Якою є відповідальність за те, що немає змоги бути присутнім на зборах?

Чи є страхування на випадок нещасного випадку? До якого батальйону ТрО записуватися, якщо місце проживання відрізняється від місця реєстрації? Чи можна особисто обирати батальйон ТрО?

Чи не доведеться власним коштом купляти однострій та спорядження? Чи видадуть особисту зброю? Чи можна тренуватися з власною зброєю, мисливською або помповою рушницею?

Інформаційний ресурс є структурованим за обласним принципом. Він також містить нормативно-правові документи, що регулюють діяльність військ територіальної оборони, новини про хід створення та розвиток військ ТрО, актуальні інтерв’ю воєначальників, керівництва уряду та держави стосовно територіальної оборони.

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