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Столтенберг анонсував довгострокову військову присутність НАТО у Східній Європі

07/02/2022 20:21

НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі в понеділок, 7 лютого.

“Ми розглядаємо довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності у східній частині альянсу. Остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене, але зараз усередині НАТО йде процес”, – сказав Столтенберг, якого цитує “Європейська правда”.

Міністри оборони країн НАТО можуть обговорити це питання на зустрічі 16-17 лютого.

Генсек зазначив, що Росія розгорнула понад 100 000 військовослужбовців неподалік кордонів з Україною, а також планує розмістити в Білорусі близько 30 000 військовослужбовців на час навчань.

“Найбільше військове нарощування там із часів холодної війни. Ці розгортання необґрунтовані, непрозорі та дуже близькі до кордонів НАТО. Крім того, Росія перенесла свої щорічні навчання ядерних сил на цей місяць. І ми вже бачили, як Росія використовувала військові навчання для прикриття агресивних дій”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що Росія хоче, щоб НАТО було менше біля її кордонів, але своїми діями вона отримує протилежне.

“Наші розгортання мають оборонний та пропорційний характер. Вони надсилають чіткий сигнал: НАТО зробить все необхідне для захисту та захисту всіх союзників. Водночас діалог із Росією ще важливіший для пошуку політичного рішення. Ми готові вислухати їх побоювання,…але НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів”, – підкреслив генсек.

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