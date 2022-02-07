Посол США заявив про підтримку територіальних претензій Японії до РФ щодо Курил, згадавши Крим

США підтримують територіальні претензії Японії до Росії щодо володіння чотирма островами Південних Курил.
Про це заявив американський посол у Токіо Рам Емануель.
“Я хочу висловитися категорично зрозуміло: Сполучені Штати підтримують Японію у питанні північних територій. Ми визнаємо японський суверенітет на чотирьох спірних островах з початку 1950-х років”, – цитує посла “РБК-Україна.
Після чого він нагадав про “приєднання” Криму до Росії, актуальну ситуацію на українському кордоні і повідомив, що зустрівся з послом України.
Нагадаємо, у грудні 2020 року Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав людей, які народилися на території чотирьох островів Південних Курил, громадянами Японії.
Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.
У листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови – Хабомаї та Шикотан – після підписання мирного договору.
У січні 2019 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що “поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії”.
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