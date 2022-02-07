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Посол США заявив про підтримку територіальних претензій Японії до РФ щодо Курил, згадавши Крим

07/02/2022 17:10

США підтримують територіальні претензії Японії до Росії щодо володіння чотирма островами Південних Курил.

Про це заявив американський посол у Токіо Рам Емануель. 

“Я хочу висловитися категорично зрозуміло: Сполучені Штати підтримують Японію у питанні північних територій. Ми визнаємо японський суверенітет на чотирьох спірних островах з початку 1950-х років”, – цитує посла “РБК-Україна.

Після чого він нагадав про “приєднання” Криму до Росії, актуальну ситуацію на українському кордоні і повідомив, що зустрівся з послом України.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнав людей, які народилися на території чотирьох островів Південних Курил, громадянами Японії.

Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.

У листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови – Хабомаї та Шикотан – після підписання мирного договору.

У січні 2019 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що “поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії”.

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