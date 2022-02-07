Португалія спростила правила в’їзду для щеплених громадян України

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Віднині Португалія не вимагатиме в громадян України негативного результату ПЛР-тесту для в’їзду повітряним шляхом. Достатньо буде пред’явити COVID-сертифікат, який визнають в Євросоюзі.

Про це інформує офіційний сайт для туристів Visit Portugal.

Уряд Португалії ухвалив нове правило на засіданні 3 лютого відповідно до останніх рекомендацій ЄС.

Воно поширюється лише на подорожувальників, які прибувають літаком та морем – їм також потрібно заповнити онлайн-форму не раніш як за 96 годин до прибуття.

Раніше для в’їзду в Португалію, крім підтвердження вакцинації, потрібно було обов’язково пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніш як за 72 години, або антиген-тест, зроблений не раніш як за 48 годин до прибуття в країну.

В’їзд до курортів Мадейри та Азорських островів регулюється окремо і онлайн-форми, які дозволяють їхнє відвідування, відрізняються.

За весь час пандемії у понад десятимільйонній Португалії виявили майже три млн хворих на COVID-19, з них понад 20 тисяч померли. Майже 90% населення країни повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

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