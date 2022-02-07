ООС: два обстріли за добу, ЗСУ – без втрат

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У бік Водяного на Донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на сьому годину ранку з початку доби 7 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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