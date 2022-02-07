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Найкращі колекції плитки європейських і світових виробників℗

07/02/2022 12:07

Інтернет-магазин «Plytkar» пропонує придбати найкращі хіти колекцій плитки від відомих у всьому світі виробників. Ми вибираємо найкращу продукцію на всесвітніх виставках колекцій. Все для Вас:
1. Моноколір та Мармур.
2. Дерево та Метал.
3. Камінь та Бетон.

 

Вибрати плитку онлайн – не проблема

Сучасний інтернет магазин плитки Плиткар – це ідеальне місце для вибору плитки. Основне завдання компанії полягає у значному спрощенні всього процесу підбору найбільш відповідного виду плитки.

Плитка в сучасному інтер’єрі – це реальна можливість зробити приміщення красивим та привабливим. Матеріал дозволяє зробити будь-яку кімнату значно затишніше, вище, а також більше. Головне, відповідально та уважно підійти до підбору найбільш підходящої продукції.

Якщо необхідно збільшити простір, тоді краще віддати перевагу холодним і світлішим тонам. А ось темні та теплі кольори, навпаки, дозволяють досягти абсолютно протилежного ефекту. Величезною популярністю користується і плитка, яка має яскравий і непомітний орнамент. Це ідеальне рішення для маленького приміщення.

Великий орнамент чудово підійде для укладання у величезних кімнатах. У продажу представлені квадратні моделі. Це добре рішення для створення відчуття присутності значної висоти. Відрізняється продукція не лише розмірами, а й кольором.

Купівля плитки в інтернет-магазині «Plytkar» – найкраще рішення

Купівля продукції в цьому онлайн-магазині має численні переваги. І, насамперед, йдеться про наступні переваги:

1. Надсилання 3 безкоштовних зразків кожному клієнту при замовленні. Процес оформлення замовлення займає мінімальну кількість часу. Замовлення буде надіслано такою транспортною компанією, як Нова Пошта. Замовити можна будь-які 3 зразки, причому абсолютно безкоштовно.

2. Заощаджується дорогоцінний час та гроші клієнта. На весь процес обробки замовлення йде не більше 1 години.

3. “Плиткар” вивчаються зразки плитки, присутні на світовому ринку. Тому в Україні компанія пропонує можливість придбання продукції тільки кращого бренду.

4. Доставка безкоштовних зразків здійснюється лише за рахунок організації. Клієнту не потрібно нічого оплачувати.

Необхідно купити довговічну та якісну плитку, що призначається для обробки різних поверхонь за найкращою ціною? Тоді онлайн-магазин «Plytkar» стане ідеальним і незамінним помічником!

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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