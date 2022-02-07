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Кулеба провів спільний брифінг з главою МЗС Німеччини: які головні тези

07/02/2022 18:54

Міністри закордонних справ Німеччини та України Анналена Бербок та Дмитро Кулеба 7 лютого дали спільну пресконференцію за підсумками зустрічі в Києві.

Серед питань, які обговорили дипломати, – російсько-українська війна, постачання зброї, зустріч “нормандської четвірки” на рівні радників, воднева енергетика і співпраця обох держав у цій сфері, подальша євроінтеграція України, саміт “Кримської платформи” та участь у ньому німецької делегації, співпраця в кіберпросторі тощо.

Так, Кулеба запевнив, що з боку Німеччини немає спроб тиску на Україну задля якихось поступок з української сторони у спробі знизити напругу між Заходом і Україною з одного боку та Росією з іншого, передає “Європейська правда”.

Він зазначив, що на зустрічі повторив, які питання є категоричними “червоними лініями” для України:

  • перше – жодних поступок щодо територіальної цілісності,
  • друге – ніяких прямих переговорів з бойовиками,
  • третє – повне право України самостійно визначати власну зовнішню політику.

“Жодним чином не хочу сказати, що Анналена Бербок казала мені щось протилежне, а я її переконував. Зараз в Україні дуже популярне питання, чи примушують нас іноземні гості до якихось поступок. Я абсолютно відповідально заявляю, що ані сьогодні під час зустрічі, ані перед цим Анналена Бербок не примушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту. Це був обмін думками між друзями і партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Крім того, Кулеба заявив, що на переговорах із німецькою колегою Анналеною Бербок було знайдене потенційне рішення щодо поставок озброєння.

“Сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин. Але і про те, що вона може зробити і має намір зробити для підтримки України. Конкретно у сфері оборони і безпеки. Це була відверта розмова, у нас дійсно позиції відмінні, але наша задача полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли точки дотику і проєкт рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду”, – цитує міністра “ЄП”.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Німеччина готова нести високу економічну ціну у випадку запровадження нових санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

“Ми намагаємося продовжити діалог з РФ, тому разом із США і НАТО дали письмові відповіді, в яких чітко дали розуміти, що від Москви зараз залежить зменшення напруженості. І чітко було сказано, що будуть наслідки, якщо дійде до нової агресії проти України. З огляду на тісні зв’язки з партнерами моєї країни, ми також готові понести високу економічну ціну, адже йдеться про безпеку України”, – сказала Бербок.

Міністр наголосила, що Німеччина беззастережно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і зробить все можливе, щоб не сталася подальша ескалація.

“Тому ми запланували низку жорстких заходів проти РФ, Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами”, – додала Бербок.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини – одна з чотирьох міністрів закордонних справ країн ЄС, які на 7 лютого перебувають з візитом в Україні. Глави МЗС Австрії, Словаччини і Чехії вирушили у прифронтову зону на Донбасі.

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