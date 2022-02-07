Для ЗСУ модернізують станцію радіотехнічної розвідки “Кольчуга”

Фото: пресслужба "Укоборонпрому"

Для Збройних сил України оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки “Кольчуга”. Про це в понеділок, 7 лютого, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. “Одним із основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що відповідне замовлення від Міністерства оборони України отримав один із науково-виробничих комплексів. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець