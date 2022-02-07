Азербайджан передав Вірменії вісьмох полонених військових

Ілюстративне фото. Вірменія, прикордонний район із Азербайджаном

Азербайджан передав Вірменії вісьмох військовослужбовців, які перебували в полоні в Баку.

Про це повідомляють азербайджанські медіа з посиланням на Державну комісію Азербайджанської Республіки у справах військовополонених, заручників та безвісти зниклих громадян, передає в понеділок, 7 лютого, “Радіо Свобода”.

“Керуючись принципом гуманізму, Азербайджан 7 лютого повернув вісьмох вірменських військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні азербайджанського відомства.

У повідомленні також зазначається, що деякі з повернених військовослужбовців потрапили до полону під час бойових зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні 16 листопада минулого року.

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