Польща передасть Україні легкі міномети та ручні гранатомети

60-мм міномет LMP-2017. Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów

Польща передасть Україні легкі 60-мм міномети та ручні 40-мм гранатомети.

Про це у п’ятницю, 4 лютого, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин оборонного заводу Zakłady Mechaniczne Tarnów, пише “Мілітарний” із посиланням на видання Polska Zbrojna.

За словами Моравецького, вже найближчими днями Польща відправить Україні партію зброї, яка може бути використана для захисту від можливого нападу Росії.

“Перший транспорт покине наш східний кордон наступного тижня, щоб українці не були беззахисними перед російською агресією”, – наголосив очільник польського уряду.

Він також зауважив, що Польща відзначає посилення агресії та тиску з боку Росії на Україну.

“Ми бачимо рішучість захищатися з українського боку. Але й техніки не вистачає, тому треба діяти швидко”, — сказав Моравецький.

Він уточнив, що спершу Польща поставить сто одиниць озброєння. Серед них — легкі піхотні міномети калібру 60 мм LMP-2017 і, можливо, ручні гранатомети RPG-40.

Міномет LMP-2017

Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Виробник пропонує LMP-2017 у двох калібрах: польський 59,4 мм та 60,7 мм відповідно до STANAG 4425.2. Мінометом можна стріляти з “руки” снарядами вагою 2,3 кг.

Гранатомет RPG-40

Ручний багатозарядний гранатомет RPG-40 важить трохи більше шести кілограмів і здатен випустити шість (тобто всі боєприпаси, які можуть міститися в барабані) 40-мм гранат за кілька десятків секунд.

Дальність його пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів (коли використовують 40 мм х 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю близько 78 м за секунду) до приблизно 800 метрів (при застосуванні 40 мм x 51SR з початковою швидкістю близько 120 м на секунду).

RPG-40 оснащений чотирма планками Пікатінні, призначеними для кріплення додаткового обладнання. Верхня використовується для кріплення прицілів, а нижня – для з’єднання вертикальної рукоятки та висувної сошки.

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