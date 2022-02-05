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Генсек НАТО повідомив президентку Єврокомісії про продовження нарощування сил РФ біля України

05/02/2022 17:09

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про продовження нарощування російських військ біля кордонів України.

Про це Столтенберг повідомив у твітері.

“Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження військового нарощування Росії і дестабілізуючі дії в Україні та навколо неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі можливих санкцій”, – написав Столтенберг.

Перед тим він повідомив, що провів розмову про нарощування військового контингенту РФ біля українських кордонів із президентом Франції Еммануелем Макроном.

“Я ціную його особисту відданість двобічному підходу НАТО – стримування/оборона і діалог. Єдність НАТО є ключовою в цей критичний момент”, – зазначив Столтенберг.

Як відомо, в понеділок, 7 лютого, президент Франції збирається з візитом у Москву, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Наступного дня Макрон приїде у Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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