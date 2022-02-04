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У Верховному Суді заявили, що з його майданчика зникли 68 авто

04/02/2022 17:34

У Києві із майданчика Верховного Суду України зникли 68 автомобілів. Вартість транспорту оцінюють у понад 12,5 млн гривень.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує пресслужба ВСУ.

“У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про можливе правопорушення поінформували Національну поліцію України

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