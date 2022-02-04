У Білорусі збитий військовими “український” безпілотник виявився російським “Орланом”

Збитий білоруськими військовими російський БПЛА "Орлан". Фото: БЕЛТА

Збитий біля білорусько-українського кордону 24 січня безпілотник виявився російським, а не українським, як заявляла влада Білорусі.

Про це інформує видання The Insider.

Розслідувачі із посиланням на фото безпілотника, яке показав білоруський державний канал “Беларусь 1”, вказують, що апарат саме російський.

Військові РБ запевняли, що збили Spectator M1 українського виробництва. Однак журналісти наголошують, що формою головної частини продемонстрований білоруським каналом дрон схожий саме на “Орлан”.

Крім того, крила у Spectator M1 мають вінглети, чого немає у російського безпілотника.

The Insider також процитували українського посла Ігоря Кізіму, який, заперечуючи запуск безпілотника військовими ЗСУ, зазначив, що ймовірно йдеться саме про “Орлан”, який мають на озброєнні Росія та Білорусь.

Відомо, що “Орлани” також поставляють до Казахстану, Киргизстану, М’янми та Узбекистану, але зазначили, що “за теперішнього стану російсько-українських відносин справді було б украй дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії”.

Як інформувала “Новинарня“, Білорусь звинуватила Україну у запуску на її територію безпілотного літального апарату та навіть викликала українського посла для вручення протесту через цю подію.

Читайте також:

Росія і Білорусь почали навчання “із відбиття агресії” з боку України