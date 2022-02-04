Патрульний катер “Прилуки” відпрацював стрільби в Чорному морі. ВІДЕО

Ілюстративне фото. Ракетний катер "Прилуки"

Патрульний катер “Прилуки” відпрацював практичні артилерійські стрільби з основного озброєння в акваторії Чорного моря.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

“В рамках бойової підготовки особовий склад катеру, за командою, приготував катер до бою і походу та здійснив вихід в море, де комплексно відпрацював завдання з відбиття нападу противника з виконанням артилерійських стрільб, тактичного маневрування, постановки імітаційних полів, димових і аерозольних завіс, знищення надводних цілей з основного озброєння”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, було перевірено злагодженість дій особового складу з питань боротьби за живучість у разі отримання катером бойового чи аварійного пошкодження, пожежі чи надходженню в середину корпусу забортної води.

“Подібний комплекс заходів дозволяє перевірити готовність катеру та його екіпажу до одиночного плавання і ведення бою, сприяють у підвищенні згуртованості і навченості особового складу та забезпечують їх готовність до будь-яких ситуацій у морі”, – зазначив командир патрульного катеру “Прилуки” старший лейтенант Олексій Жданов.

Також, до виконання бойових вправ залучались курсанти Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”, які наразі проходять переддипломне стажування в підрозділах та на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Читайте також:

На нових катерах “Фастів” і “Суми” урочисто підняли прапори ВМС