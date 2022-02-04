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Окупанти завезли в ОРДЛО пальне, озброєння і військову техніку, – розвідка

04/02/2022 16:54

Командування ЗС РФ приховано завезло залізничним і автомобільним транспортом до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, танки, БМП, САУ та безпілотники.

Про це у п’ятницю, 4 лютого, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

2Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, кілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів”, – йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.

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