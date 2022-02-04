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Канада може створити резервний фонд для економіки України

04/02/2022 13:44

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль по телефону обговорив створення резервного фонду для зміцнення української економіки з віцепрем’єр-міністеркою Канади Христею Фріланд.

Про це ввечері, 3 лютого, Шмигаль повідомив у твіттері.

Вдячний Канаді, що стоїть на позиції консолідації країн #G7 для підтримки нашої держави”, – додав глава уряду.

Раніше віцепрем’єрка Канади українського походження повідомляла про розширення Угоди про вільну торгівлю з Україною.

Також 21 січня Канада заявила про виділення Україні кредиту у 100 млн доларів на тлі посилення російської агресії.

підготував: Владислав Крамаренко

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