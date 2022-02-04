Канада може створити резервний фонд для економіки України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль по телефону обговорив створення резервного фонду для зміцнення української економіки з віцепрем’єр-міністеркою Канади Христею Фріланд.
Про це ввечері, 3 лютого, Шмигаль повідомив у твіттері.
“Вдячний Канаді, що стоїть на позиції консолідації країн #G7 для підтримки нашої держави”, – додав глава уряду.
Створення резервного фонду для зміцнення економіки України обговорили під час телефонної розмови з Віцепрем’єр-міністеркою 🇨🇦 @cafreeland. Вдячний Канаді, що стоїть на позиції консолідації країн #G7 для підтримки нашої держави.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 3, 2022
Раніше віцепрем’єрка Канади українського походження повідомляла про розширення Угоди про вільну торгівлю з Україною.
Також 21 січня Канада заявила про виділення Україні кредиту у 100 млн доларів на тлі посилення російської агресії.
підготував: Владислав Крамаренко
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