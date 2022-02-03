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У роботі Київстару – масштабний збій. Компанія пообіцяла компенсації

03/02/2022 12:15

Національний телеком-оператор “Київстар” зазнав масштабного збою.

За словами користувачів, під час спроби зателефонувати на інший номер з’являється повідомлення про нестачу коштів на балансі. Здійснити перевірку балансу не вдається, а після поповнення коштів повідомлення про нестачу залишається.

Також клієнти не можуть зайти в застосунок.

Проблеми почалися сьогодні близько 09:00.

Гаряча лінія підтримки оператора перевантажена, клієнтів просять зателефонувати пізніше, передає “Економічна правда”.

Станом на 10:40 користувачі повідомляють, що зв’язок почав відновлюватися. Також відновив роботу сайт Київстару.

Водночас застосунок досі не працює. Можливості перевірити баланс також немає.

Згодом стало відомо, що Київстар виплатить компенсації абонентам, які зіштовхнулися сьогодні з проблемами в роботі оператора.

“Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично. На ваші питання ми відповідатимемо в особистих повідомленнях спільноти Київстар в соціальних мережах почергово. Просимо вибачення за очікування. Ми обов’язково надамо відповідь кожному”, – заявили в компанії.

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