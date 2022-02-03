США готують новий пакет економічної допомоги для України, – Білий дім

Сполучені Штати разом з українським урядом опрацьовують новий пакет економічної допомоги Україні на тлі ескалації напруження з боку Росії.
Про це під час брифінгу в середу, 2 лютого, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає “Укрінформ”.
“Так, ми обговорюємо з українською стороною пакет економічної допомоги”, – сказала офіційна представниця адміністрації Байдена у відповідь на питання про підтримку України з боку США.
Джен Псакі нагадала, що про це йшлося під час розмови президентів Байдена й Зеленського минулого тижня.
Зараз сторони обговорюють наступні кроки на рівні урядових структур США й України.
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