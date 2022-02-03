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МЗС Білорусі викликало посла України через буцімто порушення кордону безпілотником 24 січня

03/02/2022 11:20

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кізіма для вручення ноти протесту.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі у четвер, 3 лютого.

Зазначається, що послу “було заявлено рішучий протест у зв’язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі”.

У МЗС стверджують, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований і згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил країни.

“На основі аналізу даних бортової апаратури встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном “Брестський”. До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона навмисне провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона вимагає недопущення таких деструктивних дій надалі”, – йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що повідомлення про нібито порушення повітряного простору – це чергова провокація влади Білорусі.

“Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону”, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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