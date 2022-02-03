ДПСУ спростувала фейк РФ про обмеження виїзду для українців призовного віку

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Державна прикордонна служба закликає громадян України не вестись на російські фейки, зокрема щодо заяв окупаційної влади про начебто впровадження обмежень виїзду за кордон українців призовного віку.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у четвер, 3 лютого.

“ДПСУ звертається до громадян не вестись на провокації, які розганяє РФ та її маріонетки. Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала і не приймала рішення про обмеження в праві вільного пересування громадян. Ми не керуємось ні віком, ні статтю громадян, яких начебто планують обмежити в праві пересування. Прикордонники діють виключно в рамках діючого законодавства”, – сказав Демченко.

Він також додав, що подібні заяви – це провокація, яка розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні.

Як повідомлялось, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадали, що окупаційна влада обмежила рух людей через лінію розмежування.

Заяви щодо обмеження виїзду за кордон українців призовного віку лунають не вперше. У 2018 році таку дезінформацію розповсюджували російські посадовці.

Російські медіа поширили заяву з посиланням на окупаційну адміністрацію, що нібито голова ДПС України видав наказ про обмеження виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 45 років.

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