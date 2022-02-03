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СБУ затримала бойовика, що обстрілював позиції ЗСУ біля Станиці Луганської з гранатомета

03/02/2022 14:58

У Луганській області правоохоронці затримали бойовика, який обстрілював позиції Збройних сил України з гранатомета АГС-17.

Про це в четвер, 3 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Затриманим є мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка”, – йдеться у повідомленні.

Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО, яке брало активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

“Згодом зловмисник втік із лав бойовиків через конфлікт із ватажками, які знущалися зі своїх підлеглих і “вибивали” з них гроші, і довго переховувався від правосуддя”, – зазначає пресслужба.

Там зазначають, що наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація про причетність зловмисника до скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як інформувала “Новинарня“, нещодавно на Луганщині військовослужбовці однієї з механізованих бригад Збройних сил України затримали представника збройних формувань Російської Федерації.
Терорист вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях “руського мира”.

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