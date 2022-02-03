44 тис. військових і ветеранів ЗСУ перебувають у черзі на житло. МОУ складає концепцію забезпечення

Фото: пресслужба ГУР МО

44 тисячі українців перебувають у черзі на житло, право на яке вони отримали під час служби у Збройних силах України.

Про це заявив на брифінгу у четвер, 3 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков.

“Серед них – перші 12 тис у черзі – це люди, які вже не мають відношення до ЗСУ. Вони його втратили за віком і за часом, це пенсіонери, ветерани служби у ЗС, або навіть їхні спадкоємці чи нащадки. Якщо ми видамо квартири цим першим 12 тисячам – це ніяк не вплине на боєздатність ЗСУ”, – сказав міністр.

Наступний сегмент бажаючих отримати житло – 20 тис. – ті, хто наразі служить у ЗС.

Третій сегмент – ще приблизно 12 тисяч – це молодь, яка служить у ЗС, ще не набула права на житло, але вже записалася в чергу.

“Нам треба так розписати концепцію (забезпечення житлом – Н.) так, щоби вона задовольняла всі три категорії. Для того, щоби той, хто молодий і служить, розумів перспективу отримання цього житла. Над концепцією ми працюємо – оприлюднимо трішки пізніше. Але найголовніше – концепція з житлового забезпечення військовослужбовців має бути пов’язана з кадровою реформою, з кар’єрною службою в професійній армії. Це будуть пов’язані речі – грошове забезпечення, житло, підготовка, навчання, отримання паралельно цивільної професії за рахунок держави. Коли військовий відслужив 10, 15 чи 20 років – то зможе повернутися до цивільного життя, маючи цивільну професію”, – пояснив міністр оборони.

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