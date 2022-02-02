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УЗ обрала голову наглядової ради. Заступник – Лещенко

02/02/2022 17:28

Наглядова рада Укрзалізниці обрала головою Хафера Гепарда, а його заступником – Сергія Лещенка.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури за підсумками першого засідання наглядової ради в середу, 2 лютого.

На засіданні представили нових членів наглядової ради УЗ. У грудні торік Кабінет міністрів визначив переможців конкурсу на ці посади. Наглядова рада не працювала з кінця вересня, адже закінчилися контракти з попереднім її складом.

Наглядова рада УЗ складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів та трьох представників від держави.

Незалежними членами ради стали:

Анатолій Амелін: ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, люстрований у 2015 році, до того очолював інвесткомпанію “Альтана капітал” з орбіти СКМ Ріната Ахметова. Наразі є директором і співзасновником економічних програм Українського інституту майбутнього;

Александер Долл: голова НР американської інвесткомпанії Lincoln International, раніше працював фінансовим директором групи Deutsche Bahn, очолював вертикаль вантажних перевезень та логістики в DB. Очолював низку корпорацій групи, зокрема – британську Arriva.

Якуб Карновскі: директор інвестфонду Luma Investment та член наглядової ради “Укрпошти”. У ролі експерту від Світового банку брав участь у реформуванні залізниць у Таїланді, Саудівській Аравії та інших. Також займався реструктуризацією польської залізниці PKP. Зокрема, вивів на біржу вантажну вертикаль компанії, завдяки чому погасив її борги.

Гепард Хафер: очолював представництво Deutsche Bahn у центральній та східній Європі протягом 13 років – до 2012 року. Відтоді є ректором та професором в Університеті прикладних наук у Берліні.

Представниками держави було призначено:

Сергія Лещенка: колишній журналіст та ексдепутат, з 2019 року входив у склад наглядової ради УЗ. У вересні контракт з Лещенком не продовжили, але згодом його кандидатуру до НР вніс міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Давіда Ломджарію: голова НР грузинської енергетичної компанії Sunenergy Bank. Очолював холдинґ Iberia Group, чиї компанії працюють на ринках нерухомості, автомобілів та харчової промисловості.

Сергія Москаленка: юрист, людина з таким же ПІБ працювала у Вищому адмінсуді до 2019 року. За даними Центральної виборчої комісії, у 2019 році балотувався від “Слуги народа”, був радником ексголови Офісу (тоді – Адміністрації) президента Андрія Богдана.

Головою ради у ході засідання було обрано Хафера Гепарда, а його заступником став Лещенко Сергій.

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