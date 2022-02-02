Уряд призначив нового голову Київської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого погодив призначення Олексія Кулеби на посаді голови Київської обласної держадміністрації.
Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.
Деталі: Під час розгляду кадрових рішень уряд погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.
Також Кабмін погодив звільнення з посади чинного глави Київської ОДА Василя Володіна.
ЗМІ Кулебу називали “компромісною фігурою” між офісом президента і нинішнім головою КМДА Віталієм Кличком.
Кулеба з початку 2021 року займав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
Як повідомляє “Вечірній Київ”, Кулебі 38 років, у 2005 році він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “міжнародна економіка”. Кандидат наук з державного управління.
Працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП “Плесо”.
У 2018-2019 роках працював директором киъвського ТОВ “Asper Естейт”, 2019-2020 роки – директор департаменту міського благоустрою КМДА.
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