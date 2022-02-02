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Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України: боєприпаси і ПЗРК

02/02/2022 09:41

Уряд Республіки Польща схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції.

Про це повідомив у середу, 2 лютого, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у твіттері.

“Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси”, – написав Блащак.

Нагадаємо, напередодні під час візиту до Києва прем’єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна планує передати Україні “боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу”.

Довідоково

Piorun (“Блискавка”) – це модернізована модифікація ПЗРК Grom, відома також як Grom-М, польського виробництва, призначена для враження літаків, гелікоптерів та безпілотників.

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