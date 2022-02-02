Україна запропонувала бізнесу Нідерландів разом “створювати нові історії успіху”

Фото: пресслужба ОП

Україна зацікавлена розвивати торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю з Нідерландами.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає “Укрінформ”.

“Зацікавлені розвивати торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю. Наш торговельний обіг перетнув позначку у 2,5 млрд, але ми прагнемо значно більше”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що українська сторона запропонувала великим нідерландським компаніям “відкривати для себе Україну і створювати нові історії успіху. Там, де у нас є великі перспективи. Це альтернативна енергетика, річковий транспорт, управління водними ресурсами, поводження з відходами, сільське господарство тощо”.

Також на зустрічі детально обговорили безпекову ситуацію в Україні та на континенті, кроки для мирного врегулювання ситуації.

Зеленський подякував Нідерландам за допомогу у реабілітації та лікуванні поранених українських військових. І , за його словами, “був радий почути, що ця програма продовжується”.

Крім того, сторони обговорили посилення співпраці у європейській і євроатлантичній інтеграції України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Хукстра прибули сьогодні в Україну з дводенним візитом.

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