Україна запропонувала бізнесу Нідерландів разом “створювати нові історії успіху”

Україна зацікавлена розвивати торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю з Нідерландами.
Про це сказав президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає “Укрінформ”.
“Зацікавлені розвивати торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю. Наш торговельний обіг перетнув позначку у 2,5 млрд, але ми прагнемо значно більше”, – сказав Зеленський.
Він зауважив, що українська сторона запропонувала великим нідерландським компаніям “відкривати для себе Україну і створювати нові історії успіху. Там, де у нас є великі перспективи. Це альтернативна енергетика, річковий транспорт, управління водними ресурсами, поводження з відходами, сільське господарство тощо”.
Також на зустрічі детально обговорили безпекову ситуацію в Україні та на континенті, кроки для мирного врегулювання ситуації.
Зеленський подякував Нідерландам за допомогу у реабілітації та лікуванні поранених українських військових. І , за його словами, “був радий почути, що ця програма продовжується”.
Крім того, сторони обговорили посилення співпраці у європейській і євроатлантичній інтеграції України.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Хукстра прибули сьогодні в Україну з дводенним візитом.
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